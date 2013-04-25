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Номер извещения
31300205725
Уникальный номер закупки
13_6_0044
Наименование закупки
ремонт асфальтового покрытия, проезжей части, тротуаров, крылец, облицовки цоколя, ограждения территории, бетонного ограждения, плиточного покрытия автостоянок для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2013 21:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части и автостоянок КЗС ОАО «Газпром» по адресу г. Москва, ул. Намёткина, д.16.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205725Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт асфальтового покрытия проезжей части и автостоянок КЗС ОАО «Газпром» по адресу г. Москва, ул. Намёткина, д.16.Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:5026.04.2013 14:5026.04.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205725Дата и время вскрытия заявок Ремонт асфальтового покрытия проезжей части и автостоянок КЗС ОАО «Газпром» по адресу г. Москва, ул. Намёткина, д.16.Москва
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205725Подведение итогов не позднее Ремонт асфальтового покрытия проезжей части и автостоянок КЗС ОАО «Газпром» по адресу г. Москва, ул. Намёткина, д.16.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части и автостоянок КЗС ОАО «Газпром» по адресу г. Москва, ул. Намёткина, д.16.
Начальная цена
5 753 582,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт бетонного ограждения проезжей части по периметру с внешней стороны жилого комплекса (корпусов 1,2,3) по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, 19.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205725Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт бетонного ограждения проезжей части по периметру с внешней стороны жилого комплекса (корпусов 1,2,3) по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, 19.Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:5026.04.2013 14:5026.04.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205725Дата и время вскрытия заявок Ремонт бетонного ограждения проезжей части по периметру с внешней стороны жилого комплекса (корпусов 1,2,3) по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, 19.Москва
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205725Подведение итогов не позднее Ремонт бетонного ограждения проезжей части по периметру с внешней стороны жилого комплекса (корпусов 1,2,3) по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, 19.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201317.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205725Подведение итогов не позднее Ремонт бетонного ограждения проезжей части по периметру с внешней стороны жилого комплекса (корпусов 1,2,3) по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, 19.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт бетонного ограждения проезжей части по периметру с внешней стороны жилого комплекса (корпусов 1,2,3) по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, 19.
Начальная цена
2 380 064,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт проезжей части, тротуаров, крылец и облицовки цоколя административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205725Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт проезжей части, тротуаров, крылец и облицовки цоколя административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:5026.04.2013 14:5026.04.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205725Дата и время вскрытия заявок Ремонт проезжей части, тротуаров, крылец и облицовки цоколя административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.Москва
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205725Подведение итогов не позднее Ремонт проезжей части, тротуаров, крылец и облицовки цоколя административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт проезжей части, тротуаров, крылец и облицовки цоколя административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65.
Начальная цена
5 057 380,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт ограждения территории (кирпичный парапет) административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 11
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205725Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ограждения территории (кирпичный парапет) административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 11Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:5026.04.2013 14:5026.04.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205725Дата и время вскрытия заявок Ремонт ограждения территории (кирпичный парапет) административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 11Москва
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205725Подведение итогов не позднее Ремонт ограждения территории (кирпичный парапет) административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 11Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт ограждения территории (кирпичный парапет) административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 11
Начальная цена
2 107 782,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт плиточного покрытия автостоянок №1 и№2 с заменой бордюров административного здания по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2013 12:00 GMT +325.04.2013 12:0025.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205725Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт плиточного покрытия автостоянок №1 и№2 с заменой бордюров административного здания по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1 Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:5026.04.2013 14:5026.04.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205725Дата и время вскрытия заявок Ремонт плиточного покрытия автостоянок №1 и№2 с заменой бордюров административного здания по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1 Москва
Подведение итогов не позднее
17.05.2013 23:5917.05.2013 23:5917.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205725Подведение итогов не позднее Ремонт плиточного покрытия автостоянок №1 и№2 с заменой бордюров административного здания по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт плиточного покрытия автостоянок №1 и№2 с заменой бордюров административного здания по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1
Начальная цена
3 269 176,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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