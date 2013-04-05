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Номер извещения
31300205726
Уникальный номер закупки
13_6_0042
Наименование закупки
Огнезащитное покрытие колосников и несущих металлических балок в административном здании ОАО «Газпром» по ул. Наметкина, 16, корпус 2 для нужд Филиала УСЗ ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2013 21:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Огнезащитное покрытие колосников и несущих металлических балок по адресу: г. Москва ул. Наметкина д.16 корп.2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2013 10:00 GMT +305.04.2013 10:0005.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205726Дата и время окончания срока приема заявок огнезащитное покрытие колосников и несущих металлических балок по адресу: г. Москва ул. Наметкина д.16 корп.2 Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:5005.04.2013 14:5005.04.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205726Дата и время вскрытия заявок огнезащитное покрытие колосников и несущих металлических балок по адресу: г. Москва ул. Наметкина д.16 корп.2 Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205726Подведение итогов не позднее огнезащитное покрытие колосников и несущих металлических балок по адресу: г. Москва ул. Наметкина д.16 корп.2 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Огнезащитное покрытие колосников и несущих металлических балок по адресу: г. Москва ул. Наметкина д.16 корп.2
Начальная цена
5 918 912,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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