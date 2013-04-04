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Номер извещения
31300205728
Уникальный номер закупки
13_6_0040
Наименование закупки
Ремонт фасадов административного здания и фасада корпуса А жилого комплекса для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2013 21:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Мичуринский пр-т, 19 - Ремонт фасада корпуса А жилого комплекса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205728Дата и время окончания срока приема заявок Мичуринский пр-т, 19 - Ремонт фасада корпуса А жилого комплексаМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:3505.04.2013 14:3505.04.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205728Дата и время вскрытия заявок Мичуринский пр-т, 19 - Ремонт фасада корпуса А жилого комплексаМосква
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 23:5926.04.2013 23:5926.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205728Подведение итогов не позднее Мичуринский пр-т, 19 - Ремонт фасада корпуса А жилого комплексаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мичуринский пр-т, 19 - Ремонт фасада корпуса А жилого комплекса
Начальная цена
3 808 970,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Пр-т Вернадского, 41/1 - Ремонт фасадов административного здания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205728Дата и время окончания срока приема заявок пр-т Вернадского, 41/1 - Ремонт фасадов административного зданияМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:3505.04.2013 14:3505.04.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205728Дата и время вскрытия заявок пр-т Вернадского, 41/1 - Ремонт фасадов административного зданияМосква
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 23:5926.04.2013 23:5926.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205728Подведение итогов не позднее пр-т Вернадского, 41/1 - Ремонт фасадов административного зданияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пр-т Вернадского, 41/1 - Ремонт фасадов административного здания
Начальная цена
24 065 545,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ул. Радио, 14, стр.1 - Ремонт фасада административного здания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205728Дата и время окончания срока приема заявок ул. Радио, 14, стр.1 - Ремонт фасада административного здания Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:3505.04.2013 14:3505.04.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205728Дата и время вскрытия заявок ул. Радио, 14, стр.1 - Ремонт фасада административного здания Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 23:5926.04.2013 23:5926.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205728Подведение итогов не позднее ул. Радио, 14, стр.1 - Ремонт фасада административного здания Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ул. Радио, 14, стр.1 - Ремонт фасада административного здания
Начальная цена
4 436 740,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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