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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300205741
Уникальный номер закупки
13_6_0032
Наименование закупки
ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха для нужд Филиала УСЗ ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2013 21:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Ремонт системы кондиционирования воздуха с заменой аппаратов Fan-coil на 4-ом и 7-ом этажах главного офиса КЗС по ул. Наметкина д.16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205741Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт системы кондиционирования воздуха с заменой аппаратов Fan-coil на 4-ом и 7-ом этажах главного офиса КЗС по ул. Наметкина д.16Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:1005.04.2013 14:1005.04.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205741Дата и время вскрытия заявок Ремонт системы кондиционирования воздуха с заменой аппаратов Fan-coil на 4-ом и 7-ом этажах главного офиса КЗС по ул. Наметкина д.16Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205741Подведение итогов не позднее Ремонт системы кондиционирования воздуха с заменой аппаратов Fan-coil на 4-ом и 7-ом этажах главного офиса КЗС по ул. Наметкина д.16Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт системы кондиционирования воздуха с заменой аппаратов Fan-coil на 4-ом и 7-ом этажах главного офиса КЗС по ул. Наметкина д.16
Начальная цена
4 394 691,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29.23.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт VRV систем кондиционирования воздуха офисных помещений с заменой 15-ти внешних и 82-х внутренних блоков 1-го этажа корпуса ТЦ ,7-го, 8-го, 9-го и 10-го этажей корпуса ДЦ комплекса «Деловой центр», Ленинский р-н, п. Газопровод 101
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205741Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт VRV систем кондиционирования воздуха офисных помещений с заменой 15-ти внешних и 82-х внутренних блоков 1-го этажа корпуса ТЦ ,7-го, 8-го, 9-го и 10-го этажей корпуса ДЦ комплекса «Деловой центр», Ленинский р-н, п. Газопровод 101Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:1005.04.2013 14:1005.04.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205741Дата и время вскрытия заявок Ремонт VRV систем кондиционирования воздуха офисных помещений с заменой 15-ти внешних и 82-х внутренних блоков 1-го этажа корпуса ТЦ ,7-го, 8-го, 9-го и 10-го этажей корпуса ДЦ комплекса «Деловой центр», Ленинский р-н, п. Газопровод 101Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205741Подведение итогов не позднее Ремонт VRV систем кондиционирования воздуха офисных помещений с заменой 15-ти внешних и 82-х внутренних блоков 1-го этажа корпуса ТЦ ,7-го, 8-го, 9-го и 10-го этажей корпуса ДЦ комплекса «Деловой центр», Ленинский р-н, п. Газопровод 101Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201319.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205741Подведение итогов не позднее Ремонт VRV систем кондиционирования воздуха офисных помещений с заменой 15-ти внешних и 82-х внутренних блоков 1-го этажа корпуса ТЦ ,7-го, 8-го, 9-го и 10-го этажей корпуса ДЦ комплекса «Деловой центр», Ленинский р-н, п. Газопровод 101Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт VRV систем кондиционирования воздуха офисных помещений с заменой 15-ти внешних и 82-х внутренних блоков 1-го этажа корпуса ТЦ ,7-го, 8-го, 9-го и 10-го этажей корпуса ДЦ комплекса «Деловой центр», Ленинский р-н, п. Газопровод 101
Начальная цена
29 866 476,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29.23.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205741Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:1005.04.2013 14:1005.04.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205741Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205741Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201319.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205741Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).
Начальная цена
38 664 080,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29.23.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание холодильного оборудования для систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205741Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание холодильного оборудования для систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:1005.04.2013 14:1005.04.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205741Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание холодильного оборудования для систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205741Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание холодильного оборудования для систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201319.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205741Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание холодильного оборудования для систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание холодильного оборудования для систем вентиляции и кондиционирования по адресам: ул. Наметкина д.16; ул. Строителей, д.8 корп.1, ул. Новочеремушкинская, д.71/32, д.65, д,66; п. Газопровод, 101(кроме корпуса ОК 3.1.1.), Мичуринский проспект, 19(нежилая часть).
Начальная цена
3 948 001,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29.23.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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