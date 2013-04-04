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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300205742
Уникальный номер закупки
13_6_0031
Наименование закупки
ремонт теплотрассы и трубопроводов ГВС и ХВС для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2013 21:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт теплотрассы «котельная-корп.6» по адресу: ул. Наметкина д.16.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205742Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт теплотрассы «котельная-корп.6» по адресу: ул. Наметкина д.16.Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:0505.04.2013 14:0505.04.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205742Дата и время вскрытия заявок Ремонт теплотрассы «котельная-корп.6» по адресу: ул. Наметкина д.16.Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205742Подведение итогов не позднее Ремонт теплотрассы «котельная-корп.6» по адресу: ул. Наметкина д.16.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт теплотрассы «котельная-корп.6» по адресу: ул. Наметкина д.16.
Начальная цена
10 860 883,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ремонт (замена) трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в корпусе 6. по ул. Наметкина д.16.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 12:00 GMT +304.04.2013 12:0004.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300205742Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт (замена) трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в корпусе 6. по ул. Наметкина д.16.Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2013 14:0505.04.2013 14:0505.04.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300205742Дата и время вскрытия заявок Ремонт (замена) трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в корпусе 6. по ул. Наметкина д.16.Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300205742Подведение итогов не позднее Ремонт (замена) трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в корпусе 6. по ул. Наметкина д.16.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт (замена) трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в корпусе 6. по ул. Наметкина д.16.
Начальная цена
5 726 878,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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