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Номер извещения
31300206727
Уникальный номер закупки
13_2.1_2489
Наименование закупки
Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке офисных помещений по адресу г. Самара, ул. М. Тореза, д. 20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2013 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 241-04-63
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppt@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князькина Елена Петровна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке офисных помещений по адресу г. Самара, ул. М. Тореза, д. 20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2013 14:00 GMT +304.04.2013 14:0004.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300206727Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке офисных помещений по адресу г. Самара, ул. М. Тореза, д. 20Самара
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2013 14:0004.04.2013 14:0004.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300206727Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке офисных помещений по адресу г. Самара, ул. М. Тореза, д. 20Самара
Подведение итогов не позднее
18.04.2013 23:5918.04.2013 23:5918.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300206727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке офисных помещений по адресу г. Самара, ул. М. Тореза, д. 20Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке офисных помещений по адресу г. Самара, ул. М. Тореза, д. 20
Начальная цена
1 497 372,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
74.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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