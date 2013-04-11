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Номер извещения
31300206806
Уникальный номер закупки
13_2.1_1474
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку и изготовление полиграфической продукции с логотипом ООО "Газпром инвестпроект"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2013 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Контактный телефон
+7 495 287-73-43
Факс
+7 812 445-19-35
Адрес электронной почты
Zakharov@gazprominvestproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка и изготовление полиграфической продукции с логотипом ООО "Газпром инвестпроект"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 12:00 GMT +311.04.2013 12:0011.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300206806Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и изготовление полиграфической продукции с логотипом ООО "Газпром инвестпроект"Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2013 12:0011.04.2013 12:0011.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300206806Дата и время вскрытия заявок Разработка и изготовление полиграфической продукции с логотипом ООО "Газпром инвестпроект"Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300206806Подведение итогов не позднее Разработка и изготовление полиграфической продукции с логотипом ООО "Газпром инвестпроект"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка и изготовление полиграфической продукции с логотипом ООО "Газпром инвестпроект"
Начальная цена
1 570 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром инвестпроект»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Отсутствуют
22.2
Документация лота
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