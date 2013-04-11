www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300204008
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту тракторной и дорожно-строительной техники для нужд УТТиСТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2013 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-26-52
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
sgp@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Угринова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту тракторной и дорожно-строительной техники для нужд УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2013 12:00 GMT +311.04.2013 12:0011.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300204008Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту тракторной и дорожно-строительной техники для нужд УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2013 14:0011.04.2013 14:0011.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300204008Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту тракторной и дорожно-строительной техники для нужд УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Подведение итогов не позднее
13.05.2013 23:5913.05.2013 23:5913.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300204008Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту тракторной и дорожно-строительной техники для нужд УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту тракторной и дорожно-строительной техники для нужд УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.