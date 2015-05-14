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Номер извещения
31502220916
Уникальный номер закупки
15/2.1/0000020/ДНадым
Наименование закупки
Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Pan System, Well Flo, Pan Mesh
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.04.2015 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-74-02
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Kharitonov.DV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харитонов Дмитрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Надым, ул. Пионерская, 14
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Pan System, Well Flo, Pan Mesh
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2015 07:00 GMT +314.05.2015 07:0014.05.2015 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502220916Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Pan System, Well Flo, Pan MeshЯНАО, Надым, ул. Пионерская, 14
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2015 07:0014.05.2015 07:0014.05.2015 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502220916Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Pan System, Well Flo, Pan MeshЯНАО, Надым, ул. Пионерская, 14
Подведение итогов не позднее
23.06.2015 15:0023.06.2015 15:0023.06.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502220916Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Pan System, Well Flo, Pan MeshЯНАО, Надым, ул. Пионерская, 14
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения Pan System, Well Flo, Pan Mesh
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1