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Номер извещения
31300199299
Уникальный номер закупки
13_2.1_0990
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта легковых автомобилей г.Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2013 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-94-01
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Prasol@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прасол Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ставрополь
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта легковых автомобилей г.Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2013 12:00 GMT +308.04.2013 12:0008.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300199299Дата и время окончания срока приема заявок выполнение технического обслуживания и текущего ремонта легковых автомобилей г.МоскваСтаврополь
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2013 13:0008.04.2013 13:0008.04.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300199299Дата и время вскрытия заявок выполнение технического обслуживания и текущего ремонта легковых автомобилей г.МоскваСтаврополь
Подведение итогов не позднее
18.04.2013 23:5918.04.2013 23:5918.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300199299Подведение итогов не позднее выполнение технического обслуживания и текущего ремонта легковых автомобилей г.МоскваСтаврополь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта легковых автомобилей г.Москва
Начальная цена
1 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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