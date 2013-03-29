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Номер извещения
31300198689
Уникальный номер закупки
13_2.1_1615
Наименование закупки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Нефаз, Камаз
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2013 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-56-80
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романенко Сергей Борисович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Нефаз, Камаз
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2013 12:00 GMT +329.03.2013 12:0029.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300198689Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Нефаз, КамазУфа
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2013 12:0029.03.2013 12:0029.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300198689Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Нефаз, КамазУфа
Подведение итогов не позднее
10.04.2013 21:5910.04.2013 21:5910.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300198689Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Нефаз, КамазУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Нефаз, Камаз
Начальная цена
2 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
50.20
Документация лота
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