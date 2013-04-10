www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300196775
Уникальный номер закупки
13-2.1-1458
Наименование закупки
Право заключения договора на организацию зарубежного отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.03.2013 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на организацию зарубежного отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2013 12:00 GMT +310.04.2013 12:0010.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300196775Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на организацию зарубежного отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2013 14:1011.04.2013 14:1011.04.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300196775Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на организацию зарубежного отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2013 23:5919.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300196775Подведение итогов не позднее Право заключения договора на организацию зарубежного отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.04.201319.04.2013 23:5919.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300196775Подведение итогов не позднее Право заключения договора на организацию зарубежного отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на организацию зарубежного отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Начальная цена
28 389 873,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.