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Номер извещения
31300195438
Уникальный номер закупки
13_2.1_1556
Наименование закупки
на право заключения договора: «Техническое обслуживание и ремонт серверного, сетевого оборудования, вычислительной техники»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.03.2013 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-58
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсаков Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
Ноябрьск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт серверного, сетевого оборудования, вычислительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2013 09:00 GMT +325.03.2013 09:0025.03.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300195438Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт серверного, сетевого оборудования, вычислительной техникиНоябрьск
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2013 09:0025.03.2013 09:0025.03.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300195438Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт серверного, сетевого оборудования, вычислительной техникиНоябрьск
Подведение итогов не позднее
09.04.2013 21:5909.04.2013 21:5909.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300195438Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт серверного, сетевого оборудования, вычислительной техникиНоябрьск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт серверного, сетевого оборудования, вычислительной техники
Начальная цена
25 888 173,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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