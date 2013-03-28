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Номер извещения
31300192042
Уникальный номер закупки
13_6_0039
Наименование закупки
Мойка методом промышленного альпинизма фасадов, остекления, галерей и куполов зданий по адресу: г. Москва, ул. Наметкина д.16 (КЗС ОАО «Газпром»); ул. Новочеремушкинская д.71/32; ул. Новочеремушкинская д.65; пр. Вернадского д.41; ул. Бутлерова д.1; ул. Строителей д.8 к.1 для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.03.2013 19:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Мойка методом промышленного альпинизма фасадов, остекления, галерей и куполов зданий по адресу: г. Москва, ул. Наметкина д.16 (КЗС ОАО «Газпром»); ул. Новочеремушкинская д.71/32; ул. Новочеремушкинская д.65; пр. Вернадского д.41; ул. Бутлерова д.1; ул. Строителей д.8 к.1 для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2013 12:00 GMT +328.03.2013 12:0028.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300192042Дата и время окончания срока приема заявок Мойка методом промышленного альпинизма фасадов, остекления, галерей и куполов зданий по адресу: г. Москва, ул. Наметкина д.16 (КЗС ОАО «Газпром»); ул. Новочеремушкинская д.71/32; ул. Новочеремушкинская д.65; пр. Вернадского д.41; ул. Бутлерова д.1; ул. Строителей д.8 к.1 для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2013 14:3029.03.2013 14:3029.03.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300192042Дата и время вскрытия заявок Мойка методом промышленного альпинизма фасадов, остекления, галерей и куполов зданий по адресу: г. Москва, ул. Наметкина д.16 (КЗС ОАО «Газпром»); ул. Новочеремушкинская д.71/32; ул. Новочеремушкинская д.65; пр. Вернадского д.41; ул. Бутлерова д.1; ул. Строителей д.8 к.1 для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"Москва
Подведение итогов не позднее
13.04.2013 22:5913.04.2013 22:5913.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300192042Подведение итогов не позднее Мойка методом промышленного альпинизма фасадов, остекления, галерей и куполов зданий по адресу: г. Москва, ул. Наметкина д.16 (КЗС ОАО «Газпром»); ул. Новочеремушкинская д.71/32; ул. Новочеремушкинская д.65; пр. Вернадского д.41; ул. Бутлерова д.1; ул. Строителей д.8 к.1 для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.04.201313.04.2013 22:5913.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300192042Подведение итогов не позднее Мойка методом промышленного альпинизма фасадов, остекления, галерей и куполов зданий по адресу: г. Москва, ул. Наметкина д.16 (КЗС ОАО «Газпром»); ул. Новочеремушкинская д.71/32; ул. Новочеремушкинская д.65; пр. Вернадского д.41; ул. Бутлерова д.1; ул. Строителей д.8 к.1 для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мойка методом промышленного альпинизма фасадов, остекления, галерей и куполов зданий по адресу: г. Москва, ул. Наметкина д.16 (КЗС ОАО «Газпром»); ул. Новочеремушкинская д.71/32; ул. Новочеремушкинская д.65; пр. Вернадского д.41; ул. Бутлерова д.1; ул. Строителей д.8 к.1 для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"
Начальная цена
5 813 792,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
45.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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