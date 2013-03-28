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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300192038
Уникальный номер закупки
13_6_0033
Наименование закупки
оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования для нужд Филиала УСЗ ОАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.03.2013 19:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Наметкина, 16; Строителей, д. 8 корп.1 Новочеремушкинская, 71/32; д. 66; пр-т Вернадского, 41 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Коне".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2013 12:00 GMT +328.03.2013 12:0028.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300192038Дата и время окончания срока приема заявок Наметкина, 16; Строителей, д. 8 корп.1 Новочеремушкинская, 71/32; д. 66; пр-т Вернадского, 41 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Коне".Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2013 14:0529.03.2013 14:0529.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300192038Дата и время вскрытия заявок Наметкина, 16; Строителей, д. 8 корп.1 Новочеремушкинская, 71/32; д. 66; пр-т Вернадского, 41 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Коне".Москва
Подведение итогов не позднее
13.04.2013 22:5913.04.2013 22:5913.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300192038Подведение итогов не позднее Наметкина, 16; Строителей, д. 8 корп.1 Новочеремушкинская, 71/32; д. 66; пр-т Вернадского, 41 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Коне".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.04.201313.04.2013 22:5913.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300192038Подведение итогов не позднее Наметкина, 16; Строителей, д. 8 корп.1 Новочеремушкинская, 71/32; д. 66; пр-т Вернадского, 41 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Коне".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Наметкина, 16; Строителей, д. 8 корп.1 Новочеремушкинская, 71/32; д. 66; пр-т Вернадского, 41 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Коне".
Начальная цена
11 087 622,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29.22.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Мичуринский пр-т, д. 19; ул. Обручева, д.27 корп.2-техническое обслуживание и ремонт лифтов российского производства и лифтового одс.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2013 12:00 GMT +328.03.2013 12:0028.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300192038Дата и время окончания срока приема заявок Мичуринский пр-т, д. 19; ул. Обручева, д.27 корп.2-техническое обслуживание и ремонт лифтов российского производства и лифтового одс.Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2013 14:0529.03.2013 14:0529.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300192038Дата и время вскрытия заявок Мичуринский пр-т, д. 19; ул. Обручева, д.27 корп.2-техническое обслуживание и ремонт лифтов российского производства и лифтового одс.Москва
Подведение итогов не позднее
13.04.2013 22:5913.04.2013 22:5913.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300192038Подведение итогов не позднее Мичуринский пр-т, д. 19; ул. Обручева, д.27 корп.2-техническое обслуживание и ремонт лифтов российского производства и лифтового одс.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мичуринский пр-т, д. 19; ул. Обручева, д.27 корп.2-техническое обслуживание и ремонт лифтов российского производства и лифтового одс.
Начальная цена
3 909 119,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29.22.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Новочеремушкинская, 65, п. Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтов производства фирмы "ОТИС" без зип.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2013 12:00 GMT +328.03.2013 12:0028.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300192038Дата и время окончания срока приема заявок Новочеремушкинская, 65, п. Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтов производства фирмы "ОТИС" без зип.Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2013 14:0529.03.2013 14:0529.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300192038Дата и время вскрытия заявок Новочеремушкинская, 65, п. Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтов производства фирмы "ОТИС" без зип.Москва
Подведение итогов не позднее
13.04.2013 22:5913.04.2013 22:5913.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300192038Подведение итогов не позднее Новочеремушкинская, 65, п. Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтов производства фирмы "ОТИС" без зип.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Новочеремушкинская, 65, п. Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтов производства фирмы "ОТИС" без зип.
Начальная цена
2 089 049,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29.22.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
П.Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Шиндлер"(23-х лифтов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2013 12:00 GMT +328.03.2013 12:0028.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300192038Дата и время окончания срока приема заявок п.Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Шиндлер"(23-х лифтов)Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2013 14:0529.03.2013 14:0529.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300192038Дата и время вскрытия заявок п.Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Шиндлер"(23-х лифтов)Москва
Подведение итогов не позднее
13.04.2013 22:5913.04.2013 22:5913.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300192038Подведение итогов не позднее п.Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Шиндлер"(23-х лифтов)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
П.Газопровод,101 - техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования производства фирмы "Шиндлер"(23-х лифтов)
Начальная цена
2 425 511,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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