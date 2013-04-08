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Номер извещения
31300200610
Уникальный номер закупки
13-2.2-0203
Наименование закупки
Право на заключение договора на поставку масел и смазок для пассажирского автотранспорта и спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2013 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3532 38-77-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарифьянова Альфия Рифовна
Место рассмотрения предложений
460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право на заключение договора на поставку масел и смазок для пассажирского автотранспорта и спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2013 09:00 GMT +308.04.2013 09:0008.04.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300200610Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на поставку масел и смазок для пассажирского автотранспорта и спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2013 09:3008.04.2013 09:3008.04.2013 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300200610Дата и время вскрытия заявок Право на заключение договора на поставку масел и смазок для пассажирского автотранспорта и спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Подведение итогов не позднее
23.04.2013 23:5923.04.2013 23:5923.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300200610Подведение итогов не позднее Право на заключение договора на поставку масел и смазок для пассажирского автотранспорта и спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.04.201323.04.2013 23:5923.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300200610Подведение итогов не позднее Право на заключение договора на поставку масел и смазок для пассажирского автотранспорта и спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение договора на поставку масел и смазок для пассажирского автотранспорта и спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
1 311 727,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
23.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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