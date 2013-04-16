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Номер извещения
31300190468
Уникальный номер закупки
13_2.2_0518
Наименование закупки
открытый запрос предложений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.03.2013 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
+7 8452 74-30-05
Факс
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес электронной почты
ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шустова Валентина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Приобретение запчастей для транспорта (Урал)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2013 10:00 GMT +316.04.2013 10:0016.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300190468Дата и время окончания срока приема заявок «Приобретение запчастей для транспорта (Урал)»Саратов
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2013 10:0016.04.2013 10:0016.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300190468Дата и время вскрытия заявок «Приобретение запчастей для транспорта (Урал)»Саратов
Подведение итогов не позднее
16.05.2013 23:5916.05.2013 23:5916.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300190468Подведение итогов не позднее «Приобретение запчастей для транспорта (Урал)»Саратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Приобретение запчастей для транспорта (Урал)»
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Отсутствуют
34.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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