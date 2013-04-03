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Номер извещения
31300195434
Уникальный номер закупки
13_2.2_0719
Наименование закупки
Поставка электрооборудования, кабельной продукции, контрольно-измерительных приборов и автоматики, принадлежностей, комплектующих устройств сервисных ЭВМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.03.2013 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 34949 9-66-27
Факс
Адрес электронной почты
m.petrov@urengoy-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка электрооборудования, кабельной продукции, контрольно-измерительных приборов и автоматики, принадлежностей, комплектующих устройств сервисных ЭВМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2013 13:00 GMT +303.04.2013 13:0003.04.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300195434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования, кабельной продукции, контрольно-измерительных приборов и автоматики, принадлежностей, комплектующих устройств сервисных ЭВМНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2013 13:0003.04.2013 13:0003.04.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300195434Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования, кабельной продукции, контрольно-измерительных приборов и автоматики, принадлежностей, комплектующих устройств сервисных ЭВМНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
17.04.2013 23:5917.04.2013 23:5917.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300195434Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования, кабельной продукции, контрольно-измерительных приборов и автоматики, принадлежностей, комплектующих устройств сервисных ЭВМНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.201317.04.2013 23:5917.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300195434Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования, кабельной продукции, контрольно-измерительных приборов и автоматики, принадлежностей, комплектующих устройств сервисных ЭВМНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования, кабельной продукции, контрольно-измерительных приборов и автоматики, принадлежностей, комплектующих устройств сервисных ЭВМ
Начальная цена
16 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
449 наименований. Количество товара в закупке измеряется в шт.; упак.; км.; м.; кг.; рул.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Отгрузочные реквизиты, грузополучатель: - для вагонов, 20-ти тонных контейнеров: ст. Пангоды, Свердловской ж.д. код 798804; Грузополучатель: ЗАО «Стройинвесттрубопровод», код получателя 3774, код плательщика 5683774, в адрес 72: контрольный номер 24 Свердловской ж/д, дополнительный контрольный номер 3, порядковый номер 16.для автотранспорта: ЯНАО, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"; ЯНАО, Надымский район, пос. Пангоды, промбаза ЗАО «Стройинвесттрубопровод».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 449
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