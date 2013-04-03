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Номер извещения
31300190353
Уникальный номер закупки
13_2.1_0386
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по мойке окон и фасадов административных зданий в г. Астрахань и зданий ГПУ в п. Аксарайский для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.03.2013 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-64-25
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
vmoskov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Москов Владислав Владимирович
Место рассмотрения предложений
414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мойке окон и фасадов административных зданий в г. Астрахань и зданий ГПУ в п. Аксарайский для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2013 12:00 GMT +303.04.2013 12:0003.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300190353Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке окон и фасадов административных зданий в г. Астрахань и зданий ГПУ в п. Аксарайский для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2013 14:0003.04.2013 14:0003.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300190353Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мойке окон и фасадов административных зданий в г. Астрахань и зданий ГПУ в п. Аксарайский для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Подведение итогов не позднее
16.04.2013 23:5916.04.2013 23:5916.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300190353Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке окон и фасадов административных зданий в г. Астрахань и зданий ГПУ в п. Аксарайский для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.04.201316.04.2013 23:5916.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300190353Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке окон и фасадов административных зданий в г. Астрахань и зданий ГПУ в п. Аксарайский для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мойке окон и фасадов административных зданий в г. Астрахань и зданий ГПУ в п. Аксарайский для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Начальная цена
2 876 339,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
74.70.1
Документация лота
Кол-во: 65936
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