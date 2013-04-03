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Номер извещения
31300190429
Уникальный номер закупки
13_2.1_0651
Наименование закупки
Выполнение типографских работ – печатание корпоративной газеты «Норд» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.03.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-29-62
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
morilovtsev@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мариловцев Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), г. Югорск, ул. Мира, 15
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Выполнение типографских работ – печатание корпоративной газеты «Норд» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2013 11:30 GMT +303.04.2013 11:3003.04.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300190429Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение типографских работ – печатание корпоративной газеты «Норд» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), г. Югорск, ул. Мира, 15
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2013 11:3003.04.2013 11:3003.04.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300190429Дата и время вскрытия заявок Выполнение типографских работ – печатание корпоративной газеты «Норд» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), г. Югорск, ул. Мира, 15
Подведение итогов не позднее
09.04.2013 21:5909.04.2013 21:5909.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300190429Подведение итогов не позднее Выполнение типографских работ – печатание корпоративной газеты «Норд» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), г. Югорск, ул. Мира, 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.201309.04.2013 21:5909.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300190429Подведение итогов не позднее Выполнение типографских работ – печатание корпоративной газеты «Норд» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), г. Югорск, ул. Мира, 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение типографских работ – печатание корпоративной газеты «Норд» для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
765 935,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Заданием на оказание Услуг, представленным в Приложении 2 "Техническая часть" к Документации о Запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ХМАО-Югра Тюменской области, г. Югорск или г. СоветскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
22.21
Документация лота
Кол-во: 42250
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