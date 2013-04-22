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Номер извещения
31300190578
Уникальный номер закупки
13_2.1_2637
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на оказание услуг по стирке и химической чистке вещей для нужд ООО «Газпром экспорт» в 2013 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.03.2013 13:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 499 503-64-76
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
a.bitkin@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Биткин Александр Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Страстной бульвар, 9
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по стирке и химической чистке вещей для нужд ООО «Газпром экспорт» в 2013 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2013 15:00 GMT +322.04.2013 15:0022.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300190578Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по стирке и химической чистке вещей для нужд ООО «Газпром экспорт» в 2013 г.г. Москва, Страстной бульвар, 9
Дата и время вскрытия заявок
23.04.2013 15:0023.04.2013 15:0023.04.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300190578Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по стирке и химической чистке вещей для нужд ООО «Газпром экспорт» в 2013 г.г. Москва, Страстной бульвар, 9
Подведение итогов не позднее
25.04.2013 23:5925.04.2013 23:5925.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300190578Подведение итогов не позднее Оказание услуг по стирке и химической чистке вещей для нужд ООО «Газпром экспорт» в 2013 г.г. Москва, Страстной бульвар, 9
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по стирке и химической чистке вещей для нужд ООО «Газпром экспорт» в 2013 г.
Начальная цена
3 265 876,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Страстной бульвар, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Отсутствуют
93.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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