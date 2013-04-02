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Номер извещения
31300185186
Уникальный номер закупки
13-2.2-0183
Наименование закупки
«Поставка автомобилей на шасси Камаз для нужд ОАО «Дальтрансгаз»:Лот 1 . Дорожная машина; Лот 2. Тягач;Лот 3. Бортовой Камаз с автогидроподъемником.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.03.2013 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 29-33-81
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
tender@daltransgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Поставщик обязуется передать дорожно-уборочную машину комбинированную КО-829на базе КАМАЗ-65115 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2013 07:00 GMT +302.04.2013 07:0002.04.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300185186Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать дорожно-уборочную машину комбинированную КО-829на базе КАМАЗ-65115 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2013 07:3002.04.2013 07:3002.04.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300185186Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется передать дорожно-уборочную машину комбинированную КО-829на базе КАМАЗ-65115 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Подведение итогов не позднее
23.04.2013 16:5923.04.2013 16:5923.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300185186Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать дорожно-уборочную машину комбинированную КО-829на базе КАМАЗ-65115 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.04.201323.04.2013 16:5923.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300185186Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать дорожно-уборочную машину комбинированную КО-829на базе КАМАЗ-65115 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется передать дорожно-уборочную машину комбинированную КО-829на базе КАМАЗ-65115 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.
Начальная цена
3 268 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставщик обязуется передать автомобиль КАМАЗ-65226-6010-77 (6х6) (седельный тягач) (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2013 07:00 GMT +302.04.2013 07:0002.04.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300185186Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать автомобиль КАМАЗ-65226-6010-77 (6х6) (седельный тягач) (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2013 07:3002.04.2013 07:3002.04.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300185186Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется передать автомобиль КАМАЗ-65226-6010-77 (6х6) (седельный тягач) (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Подведение итогов не позднее
23.04.2013 16:5923.04.2013 16:5923.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300185186Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать автомобиль КАМАЗ-65226-6010-77 (6х6) (седельный тягач) (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.04.201323.04.2013 16:5923.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300185186Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать автомобиль КАМАЗ-65226-6010-77 (6х6) (седельный тягач) (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется передать автомобиль КАМАЗ-65226-6010-77 (6х6) (седельный тягач) (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.
Начальная цена
6 013 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
34.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставщик обязуется передать бортовой автомобиль с КМУ Palfinger 15500A на шасси Камаз 65117 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2013 07:00 GMT +302.04.2013 07:0002.04.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300185186Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется передать бортовой автомобиль с КМУ Palfinger 15500A на шасси Камаз 65117 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2013 07:3002.04.2013 07:3002.04.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300185186Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется передать бортовой автомобиль с КМУ Palfinger 15500A на шасси Камаз 65117 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Подведение итогов не позднее
23.04.2013 16:5923.04.2013 16:5923.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300185186Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать бортовой автомобиль с КМУ Palfinger 15500A на шасси Камаз 65117 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.04.201323.04.2013 16:5923.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300185186Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется передать бортовой автомобиль с КМУ Palfinger 15500A на шасси Камаз 65117 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется передать бортовой автомобиль с КМУ Palfinger 15500A на шасси Камаз 65117 (далее-Продукцию) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях договора поставки.
Начальная цена
4 253 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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