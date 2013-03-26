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Номер извещения
ГП303004
Уникальный номер закупки
13_2.2_0158
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров, расходных, переплетных и других материалов в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.03.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142110, 50, г. Подольск, Подольск, ул. Комсомольская, д. 28
Почтовый адрес
142110, 50, г. Подольск, Подольск, ул. Комсомольская, д. 28
Контактный телефон
+7 496 763-62-69
Факс
+7 496 763-20-46
Адрес электронной почты
zakupki@ckbn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Травкин Николай Васильевич
Место рассмотрения предложений
Подольск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка канцелярских товаров, расходных, переплетных и других материалов в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2013 12:00 GMT +326.03.2013 12:0026.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП303004Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров, расходных, переплетных и других материалов в 2013 годуПодольск
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2013 14:0026.03.2013 14:0026.03.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП303004Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров, расходных, переплетных и других материалов в 2013 годуПодольск
Подведение итогов не позднее
05.04.2013 23:5905.04.2013 23:5905.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП303004Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров, расходных, переплетных и других материалов в 2013 годуПодольск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров, расходных, переплетных и других материалов в 2013 году
Начальная цена
4 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
142110, 50, г. Подольск, Подольск, ул. Комсомольская, д. 28
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3310
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