www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300183630
Уникальный номер закупки
13_2.2_0707
Наименование закупки
Поставка корпоративных призов, наград, издательской продукции, книг, буклетов, проспектов, открыток, сувениров для проведения мероприятий, посвященных 35-летию образования ООО "Газпром добыча Уренгой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-18
Факс
7--
Адрес электронной почты
n.i.sorokin@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мазанов Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка корпоративных призов, наград, издательской продукции, книг, буклетов, проспектов, открыток, сувениров для проведения мероприятий, посвященных 35-летию образования ООО "Газпром добыча Уренгой"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2013 07:00 GMT +327.03.2013 07:0027.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300183630Дата и время окончания срока приема заявок Поставка корпоративных призов, наград, издательской продукции, книг, буклетов, проспектов, открыток, сувениров для проведения мероприятий, посвященных 35-летию образования ООО "Газпром добыча Уренгой"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2013 08:0027.03.2013 08:0027.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300183630Дата и время вскрытия заявок Поставка корпоративных призов, наград, издательской продукции, книг, буклетов, проспектов, открыток, сувениров для проведения мероприятий, посвященных 35-летию образования ООО "Газпром добыча Уренгой"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
02.04.2013 21:5902.04.2013 21:5902.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300183630Подведение итогов не позднее Поставка корпоративных призов, наград, издательской продукции, книг, буклетов, проспектов, открыток, сувениров для проведения мероприятий, посвященных 35-летию образования ООО "Газпром добыча Уренгой"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.04.201302.04.2013 21:5902.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300183630Подведение итогов не позднее Поставка корпоративных призов, наград, издательской продукции, книг, буклетов, проспектов, открыток, сувениров для проведения мероприятий, посвященных 35-летию образования ООО "Газпром добыча Уренгой"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка корпоративных призов, наград, издательской продукции, книг, буклетов, проспектов, открыток, сувениров для проведения мероприятий, посвященных 35-летию образования ООО "Газпром добыча Уренгой"
Начальная цена
29 992 018,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
22.1
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.