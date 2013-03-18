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    Главная / Торги / Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) во втором квартале 2013 года для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) во втором квартале 2013 года для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300178221

    Уникальный номер закупки

    13-2.2-0437

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) во втором квартале 2013 года для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2013 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Уведомление о внесении изменений

    Уведомление об изменении сроков подведения итогов

    Уведомление о внесении изменений

    Документация

    Уведомление об изменении сроков подведения итогов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-80-84

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Voroshilin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ворошилин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    стройка

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта Остафьево

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта ОстафьевоМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта ОстафьевоМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта ОстафьевоМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта ОстафьевоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1(РТ) для аэропорта Остафьево

    Начальная цена

    14 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Уведомление о внесении изменений

    22.02.2017

    Уведомление об изменении сроков подведения итогов

    22.02.2017

    Уведомление о внесении изменений

    22.02.2017

    Документация

    22.02.2017

    Уведомление об изменении сроков подведения итогов

    22.02.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.д.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.д.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.д.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.д.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.д.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Смышляевка, Куйбышевская ж.д.

    Начальная цена

    4 116 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Зоринский, Приволжская ж.д.

    Начальная цена

    2 058 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Ветласян, Северная ж.д.

    Начальная цена

    22 572 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Вага, Северная ж.д.

    Начальная цена

    8 112 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Рыбкино, Северная ж.д.

    Начальная цена

    6 084 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Верхнекондинская, Свердловская ж.д.

    Начальная цена

    52 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) на ст. Томаровка, Юго-Восточная ж.д.

    Начальная цена

    18 468 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Сердловская ж.д., на ст. Пангоды, Сердловская ж.д. Новостройка.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Сердловская ж.д., на ст. Пангоды, Сердловская ж.д. Новостройка.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Сердловская ж.д., на ст. Пангоды, Сердловская ж.д. Новостройка.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Сердловская ж.д., на ст. Пангоды, Сердловская ж.д. Новостройка.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Сердловская ж.д., на ст. Пангоды, Сердловская ж.д. Новостройка.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на ст. Ямбург, Сердловская ж.д., на ст. Пангоды, Сердловская ж.д. Новостройка.

    Начальная цена

    50 832 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.

    Начальная цена

    83 868 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2013 11:3019.03.2013 11:3019.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178221Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178221Подведение итогов не позднее Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для реактивных двигателей ТС-1 на вертодром Пески, г. Колпашево, Томская обл.

    Начальная цена

    8 875 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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