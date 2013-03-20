Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ТР оборудования СКС и ЛВС из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО "ГТНН"

    ТР оборудования СКС и ЛВС из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО "ГТНН"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2013 13:3020.03.2013 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178287Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему ремонту оборудования структурированных кабельных сетей (СКС) и локальных вычислительных сетей (ЛВС) из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300178287

    Уникальный номер закупки

    13-2.1-0976

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТР оборудования СКС и ЛВС из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО "ГТНН"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2013 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-15-10

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    M.Krestova@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крестова Марина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    кабель, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по текущему ремонту оборудования структурированных кабельных сетей (СКС) и локальных вычислительных сетей (ЛВС) из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2013 13:30 GMT +320.03.2013 13:3020.03.2013 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300178287Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему ремонту оборудования структурированных кабельных сетей (СКС) и локальных вычислительных сетей (ЛВС) из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2013 14:0020.03.2013 14:0020.03.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300178287Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему ремонту оборудования структурированных кабельных сетей (СКС) и локальных вычислительных сетей (ЛВС) из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2013 23:5909.04.2013 23:5909.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178287Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему ремонту оборудования структурированных кабельных сетей (СКС) и локальных вычислительных сетей (ЛВС) из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201309.04.2013 23:5909.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300178287Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему ремонту оборудования структурированных кабельных сетей (СКС) и локальных вычислительных сетей (ЛВС) из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по текущему ремонту оборудования структурированных кабельных сетей (СКС) и локальных вычислительных сетей (ЛВС) из состава IT-инфраструктуры ИУС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Начальная цена

    7 570 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    113 550,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    113 550,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211076093
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве 6 шт., установленных на опасном производственном объекте - теплоэлектростанция (ТЭС) (1-й очереди строительства, 4-го пускового комплекса ГТЦ ПАО "Газпром"), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская д. 6, стр.11 для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002893/Свод Интер/К/ГОС/Э/27.01.2022
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве...
    177036
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    238 786 423
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081506
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 2.1/0001294
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО...
    177080
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 792 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить