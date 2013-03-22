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Номер извещения
31300177355
Уникальный номер закупки
13-2.2-0068
Наименование закупки
Поставка медицинского расходного материала для МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Поставка медицинского расходного материала для санатория-профилактория «Жемчужина Севера»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.03.2013 12:00 GMT +322.03.2013 12:0022.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300177355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского расходного материала для санатория-профилактория «Жемчужина Севера»Ухта
Дата и время вскрытия заявок
22.03.2013 14:0022.03.2013 14:0022.03.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300177355Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинского расходного материала для санатория-профилактория «Жемчужина Севера»Ухта
Подведение итогов не позднее
22.04.2013 23:5922.04.2013 23:5922.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300177355Подведение итогов не позднее Поставка медицинского расходного материала для санатория-профилактория «Жемчужина Севера»Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинского расходного материала для санатория-профилактория «Жемчужина Севера»
Начальная цена
828 027,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка медицинского стерильного расходного материала для поликлиники МСЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.03.2013 12:00 GMT +322.03.2013 12:0022.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300177355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского стерильного расходного материала для поликлиники МСЧУхта
Дата и время вскрытия заявок
22.03.2013 14:0022.03.2013 14:0022.03.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300177355Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинского стерильного расходного материала для поликлиники МСЧУхта
Подведение итогов не позднее
22.04.2013 23:5922.04.2013 23:5922.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300177355Подведение итогов не позднее Поставка медицинского стерильного расходного материала для поликлиники МСЧУхта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинского стерильного расходного материала для поликлиники МСЧ
Начальная цена
872 552,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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