www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300187228
Уникальный номер закупки
13_2.2_0490
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку аккумуляторов для автомобилей и ДСТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.03.2013 09:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Почтовый адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Контактный телефон
+7 3412 94-68-62
Факс
+7 3412 56-81-83
Адрес электронной почты
instend@sgaz.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елагин Антон Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Ижевск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2013 12:00 GMT +325.03.2013 12:0025.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300187228Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Ижевск)Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2013 15:0025.03.2013 15:0025.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300187228Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Ижевск)Ижевск
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 23:5928.03.2013 23:5928.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300187228Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Ижевск)Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Ижевск)
Начальная цена
1 162 202,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Н. Уренгой)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2013 12:00 GMT +325.03.2013 12:0025.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300187228Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Н. Уренгой)Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2013 15:0025.03.2013 15:0025.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300187228Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Н. Уренгой)Ижевск
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 23:5928.03.2013 23:5928.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300187228Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Н. Уренгой)Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Н. Уренгой)
Начальная цена
28 553,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Владивосток)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2013 12:00 GMT +325.03.2013 12:0025.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300187228Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Владивосток)Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2013 15:0025.03.2013 15:0025.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300187228Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Владивосток)Ижевск
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 23:5928.03.2013 23:5928.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300187228Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Владивосток)Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку аккумуляторов (место поставки г. Владивосток)
Начальная цена
1 611 917,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.