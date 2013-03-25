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Номер извещения
31300179255
Уникальный номер закупки
13-2.2-0328
Наименование закупки
Издание и поставка сборника научно-технических статей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-09-04
Факс
7--
Адрес электронной почты
gdu@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мазанов Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Издание и поставка сборника научно-технических статей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2013 07:00 GMT +325.03.2013 07:0025.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300179255Дата и время окончания срока приема заявок Издание и поставка сборника научно-технических статейНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2013 08:0025.03.2013 08:0025.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300179255Дата и время вскрытия заявок Издание и поставка сборника научно-технических статейНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
02.04.2013 21:5902.04.2013 21:5902.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300179255Подведение итогов не позднее Издание и поставка сборника научно-технических статейНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Издание и поставка сборника научно-технических статей
Начальная цена
1 693 996,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
22.11
Документация лота
Кол-во: 1000
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