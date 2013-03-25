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Номер извещения
ГП303002
Уникальный номер закупки
7
Наименование закупки
Право заключения договора поставки компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. № 209.
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Право заключения договора поставки компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2013 07:00 GMT +325.03.2013 07:0025.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП303002Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора поставки компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материаловПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. № 209.
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2013 08:0025.03.2013 08:0025.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП303002Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора поставки компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материаловПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. № 209.
Подведение итогов не позднее
03.04.2013 20:5903.04.2013 20:5903.04.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП303002Подведение итогов не позднее Право заключения договора поставки компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материаловПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. № 209.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.201303.04.2013 20:5903.04.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП303002Подведение итогов не позднее Право заключения договора поставки компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материаловПо месту нахождения Организатора по адресу: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 27, каб. № 209.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора поставки компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материалов
Начальная цена
6 269 837,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации: 3037 (шт.)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации: 634009, Россия, г. Томск, пер. Сакко, д. 25.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
52.48.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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