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Номер извещения
31300183061
Уникальный номер закупки
13_2.1_0938
Наименование закупки
техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей, микроавтобусов “Тойота»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ловцов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей, микроавтобуса “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Свердловской и Курганской областей)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2013 12:00 GMT +302.04.2013 12:0002.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300183061Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей, микроавтобуса “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Свердловской и Курганской областей)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2013 12:0002.04.2013 12:0002.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300183061Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей, микроавтобуса “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Свердловской и Курганской областей)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.04.2013 21:5912.04.2013 21:5912.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300183061Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей, микроавтобуса “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Свердловской и Курганской областей)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201312.04.2013 21:5912.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300183061Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей, микроавтобуса “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Свердловской и Курганской областей)Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей, микроавтобуса “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Свердловской и Курганской областей)
Начальная цена
1 418 950,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Челябинской области)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2013 12:00 GMT +302.04.2013 12:0002.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300183061Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Челябинской области)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2013 12:0002.04.2013 12:0002.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300183061Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Челябинской области)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.04.2013 21:5912.04.2013 21:5912.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300183061Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Челябинской области)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Челябинской области)
Начальная цена
644 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Оренбургской области)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2013 12:00 GMT +302.04.2013 12:0002.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300183061Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Оренбургской области)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2013 12:0002.04.2013 12:0002.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300183061Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Оренбургской области)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.04.2013 21:5912.04.2013 21:5912.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300183061Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Оренбургской области)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание, ремонт легковых автомобилей “Тойота» (в филиалах расположенных в пределах Оренбургской области)
Начальная цена
820 690,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
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