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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП303005
Уникальный номер закупки
13_2.1_3145
Наименование закупки
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: "Юридическое сопровождение проектов в соответствии с правом РФ и зарубежных стран для нужд ООО «Газпром Персонал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.03.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
Почтовый адрес
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Контактный телефон
+7 499 940-99-45
Факс
+7 499 940-99-45
Адрес электронной почты
mail@gazprompersonnel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутай Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора юридических услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2013 14:00 GMT +329.03.2013 14:0029.03.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП303005Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора юридических услугМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2013 14:3029.03.2013 14:3029.03.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП303005Дата и время вскрытия заявок Заключение договора юридических услугМосква
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП303005Подведение итогов не позднее Заключение договора юридических услугМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора юридических услуг
Начальная цена
2 124 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром Персонал"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Отсутствуют
74.11
Кол-во: 1
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