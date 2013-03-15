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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300172427
Уникальный номер закупки
13-2.1_0353
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ОАО «Газпром промгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2013 01:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Почтовый адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Контактный телефон
+7 495 504-42-81
Факс
+7 495 817-17-81
Адрес электронной почты
zakupki@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киреева Софья Алиевна; Мовсисян Гайк Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ОАО «Газпром промгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.03.2013 11:30 GMT +315.03.2013 11:3015.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300172427Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ОАО «Газпром промгаз» Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.03.2013 11:3015.03.2013 11:3015.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300172427Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ОАО «Газпром промгаз» Москва
Подведение итогов не позднее
23.03.2013 00:5923.03.2013 00:5923.03.2013 00:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300172427Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ОАО «Газпром промгаз» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ОАО «Газпром промгаз»
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Адрес местонахождения
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Отсутствуют
22.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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