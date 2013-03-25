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Номер извещения
31300177295
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Камчатского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-78
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
office@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карсакова Рассвета Николаевна
Место рассмотрения предложений
Томск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Камчатского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2013 07:00 GMT +325.03.2013 07:0025.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300177295Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Камчатского ЛПУМГТомск
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2013 11:3025.03.2013 11:3025.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300177295Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Камчатского ЛПУМГТомск
Подведение итогов не позднее
15.04.2013 20:5915.04.2013 20:5915.04.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300177295Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Камчатского ЛПУМГТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд Камчатского ЛПУМГ
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1349
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