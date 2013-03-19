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Номер извещения
31300163891
Уникальный номер закупки
13_2.1_1454
Наименование закупки
Право заключения договора на организацию летнего детского отдыха на черноморском побережье Краснодарского края для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора на организацию летнего детского отдыха на черноморском побережье Краснодарского края для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2013 12:00 GMT +319.03.2013 12:0019.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300163891Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на организацию летнего детского отдыха на черноморском побережье Краснодарского края для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2013 14:2520.03.2013 14:2520.03.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300163891Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на организацию летнего детского отдыха на черноморском побережье Краснодарского края для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Москва
Подведение итогов не позднее
05.04.2013 23:5905.04.2013 23:5905.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300163891Подведение итогов не позднее Право заключения договора на организацию летнего детского отдыха на черноморском побережье Краснодарского края для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на организацию летнего детского отдыха на черноморском побережье Краснодарского края для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Начальная цена
40 647 648,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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