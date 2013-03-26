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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300163846
Уникальный номер закупки
13_2.1_1455
Наименование закупки
Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Лазаревского курортного района Краснодарского края
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2013 12:00 GMT +326.03.2013 12:0026.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300163846Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Лазаревского курортного района Краснодарского краяМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2013 14:0527.03.2013 14:0527.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300163846Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Лазаревского курортного района Краснодарского краяМосква
Подведение итогов не позднее
12.04.2013 23:5912.04.2013 23:5912.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300163846Подведение итогов не позднее Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Лазаревского курортного района Краснодарского краяМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201312.04.2013 23:5912.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300163846Подведение итогов не позднее Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Лазаревского курортного района Краснодарского краяМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Лазаревского курортного района Краснодарского края
Начальная цена
28 505 171,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
63.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Геленджикского курортного района Краснодарского края
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2013 12:00 GMT +326.03.2013 12:0026.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300163846Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Геленджикского курортного района Краснодарского краяМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2013 14:0527.03.2013 14:0527.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300163846Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Геленджикского курортного района Краснодарского краяМосква
Подведение итогов не позднее
12.04.2013 23:5912.04.2013 23:5912.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300163846Подведение итогов не позднее Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Геленджикского курортного района Краснодарского краяМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201312.04.2013 23:5912.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300163846Подведение итогов не позднее Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Геленджикского курортного района Краснодарского краяМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Геленджикского курортного района Краснодарского края
Начальная цена
29 474 312,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
«Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Анапского курортного района Краснодарского края
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2013 12:00 GMT +326.03.2013 12:0026.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300163846Дата и время окончания срока приема заявок «Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Анапского курортного района Краснодарского краяМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2013 14:0527.03.2013 14:0527.03.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300163846Дата и время вскрытия заявок «Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Анапского курортного района Краснодарского краяМосква
Подведение итогов не позднее
12.04.2013 23:5912.04.2013 23:5912.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300163846Подведение итогов не позднее «Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Анапского курортного района Краснодарского краяМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201312.04.2013 23:5912.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300163846Подведение итогов не позднее «Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Анапского курортного района Краснодарского краяМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Право заключения договора на организацию отдыха работников, пенсионеров ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей в оздоровительных учреждениях Анапского курортного района Краснодарского края
Начальная цена
17 698 154,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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