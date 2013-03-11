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Номер извещения
31300163889
Уникальный номер закупки
12_1.3_0599
Наименование закупки
Оформление прав на земельные (лесные) участки для целей строительства и эксплуатации для нужд ООО «Газпром инвест Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оформление прав на земельные (лесные) участки для целей строительства и эксплуатации, разработка проекта освоение лесов, получение положительного заключение экспертизы проекта освоения лесов, оформления разрешения на водопользование, межевание земельных участков с выносом межевых знаков в натуру, постановка на кадастровый учет, получение разрешения на строительство в составе стройки «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток. Этап 1 – участок «Чаянда-Ленск»» (код 50-013) на территории Республики Саха (Якутия).для нужд ООО «Газпром инвест Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300163889Дата и время окончания срока приема заявок Оформление прав на земельные (лесные) участки для целей строительства и эксплуатации, разработка проекта освоение лесов, получение положительного заключение экспертизы проекта освоения лесов, оформления разрешения на водопользование, межевание земельных участков с выносом межевых знаков в натуру, постановка на кадастровый учет, получение разрешения на строительство в составе стройки «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток. Этап 1 – участок «Чаянда-Ленск»» (код 50-013) на территории Республики Саха (Якутия).для нужд ООО «Газпром инвест Восток»Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 14:3012.03.2013 14:3012.03.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300163889Дата и время вскрытия заявок Оформление прав на земельные (лесные) участки для целей строительства и эксплуатации, разработка проекта освоение лесов, получение положительного заключение экспертизы проекта освоения лесов, оформления разрешения на водопользование, межевание земельных участков с выносом межевых знаков в натуру, постановка на кадастровый учет, получение разрешения на строительство в составе стройки «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток. Этап 1 – участок «Чаянда-Ленск»» (код 50-013) на территории Республики Саха (Якутия).для нужд ООО «Газпром инвест Восток»Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300163889Подведение итогов не позднее Оформление прав на земельные (лесные) участки для целей строительства и эксплуатации, разработка проекта освоение лесов, получение положительного заключение экспертизы проекта освоения лесов, оформления разрешения на водопользование, межевание земельных участков с выносом межевых знаков в натуру, постановка на кадастровый учет, получение разрешения на строительство в составе стройки «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток. Этап 1 – участок «Чаянда-Ленск»» (код 50-013) на территории Республики Саха (Якутия).для нужд ООО «Газпром инвест Восток»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300163889Подведение итогов не позднее Оформление прав на земельные (лесные) участки для целей строительства и эксплуатации, разработка проекта освоение лесов, получение положительного заключение экспертизы проекта освоения лесов, оформления разрешения на водопользование, межевание земельных участков с выносом межевых знаков в натуру, постановка на кадастровый учет, получение разрешения на строительство в составе стройки «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток. Этап 1 – участок «Чаянда-Ленск»» (код 50-013) на территории Республики Саха (Якутия).для нужд ООО «Газпром инвест Восток»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оформление прав на земельные (лесные) участки для целей строительства и эксплуатации, разработка проекта освоение лесов, получение положительного заключение экспертизы проекта освоения лесов, оформления разрешения на водопользование, межевание земельных участков с выносом межевых знаков в натуру, постановка на кадастровый учет, получение разрешения на строительство в составе стройки «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток. Этап 1 – участок «Чаянда-Ленск»» (код 50-013) на территории Республики Саха (Якутия).для нужд ООО «Газпром инвест Восток»
Начальная цена
35 697 022,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром инвест Восток
Все закупки и тендеры Газпром инвест Восток
Адрес местонахождения
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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