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Номер извещения
31300162296
Уникальный номер закупки
№ 043/ТГСургут/13-2.2-0057/28.02.13/ЗЭПГОС
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку бытовой химии.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-05-62
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидин Владимир Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку бытовой химии.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2013 10:00 GMT +326.03.2013 10:0026.03.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300162296Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку бытовой химии.Сургут
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2013 12:0026.03.2013 12:0026.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300162296Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку бытовой химии.Сургут
Подведение итогов не позднее
11.04.2013 21:5911.04.2013 21:5911.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300162296Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку бытовой химии.Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку бытовой химии.
Начальная цена
4 899 887,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
24
Документация лота
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