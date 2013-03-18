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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300165169
Уникальный номер закупки
13_2.1_3607
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Томск
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле очками, включая сборку и ремонт очков, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 07:00 GMT +318.03.2013 07:0018.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300165169Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материаловТомск
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 07:0018.03.2013 07:0018.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300165169Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материаловТомск
Подведение итогов не позднее
21.03.2013 23:5921.03.2013 23:5921.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300165169Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материаловТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения (ПО) и расходных материалов
Начальная цена
7 902 608,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией к Договору
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, 634024, Томская область, г. Томск, пер, Сакко 25 и г. Москва ул. Научный проезд д.13 т. 495-787-71-94Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
52.48.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1084
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