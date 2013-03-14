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Номер извещения
31300155658
Уникальный номер закупки
004/ПодземГП/13-500/25.02.2013/ЭЗ
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Подземгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-78
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
E.Moskovskaya@podzemgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Московская Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд администрации ООО «Подземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.03.2013 12:00 GMT +314.03.2013 12:0014.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300155658Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд администрации ООО «Подземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.03.2013 12:0014.03.2013 12:0014.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300155658Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд администрации ООО «Подземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300155658Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд администрации ООО «Подземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд администрации ООО «Подземгазпром»
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.18.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.03.2013 12:00 GMT +314.03.2013 12:0014.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300155658Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.03.2013 12:0014.03.2013 12:0014.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300155658Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300155658Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Астраханьподземгазпром»
Начальная цена
58 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.18.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.03.2013 12:00 GMT +314.03.2013 12:0014.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300155658Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.03.2013 12:0014.03.2013 12:0014.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300155658Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300155658Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Калининградподземгазпром»
Начальная цена
55 270,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.18.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.03.2013 12:00 GMT +314.03.2013 12:0014.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300155658Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.03.2013 12:0014.03.2013 12:0014.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300155658Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»Москва
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300155658Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ПФ «Волгоградподземгазпром»
Начальная цена
27 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
51.18.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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