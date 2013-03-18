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Номер извещения
31300158379
Уникальный номер закупки
13_2.1_1401
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по уборке территориидля нужд ООО «НИИгазэкономика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Почтовый адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Контактный телефон
+7 499 267-16-19
Факс
+7 499 267-30-76
Адрес электронной почты
V.Mikheeva@econom.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михеева Виктория Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке территории для нужд ООО "НИИгазэкономика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 12:00 GMT +318.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300158379Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке территории для нужд ООО "НИИгазэкономика"Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300158379Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке территории для нужд ООО "НИИгазэкономика"Москва
Подведение итогов не позднее
08.04.2013 23:5908.04.2013 23:5908.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300158379Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке территории для нужд ООО "НИИгазэкономика"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке территории для нужд ООО "НИИгазэкономика"
Начальная цена
702 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Адрес местонахождения
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Отсутствуют
90.00.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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