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Номер извещения
31300164022
Уникальный номер закупки
13_2.1._0863
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта служебного автотранспорта ОАО «Дальтрансгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2013 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 29-33-81
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
I.Patrina@khb.gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Патрина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
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Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок TOYOTA, LEXUS, MERCEDES, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.03.2013 07:00 GMT +321.03.2013 07:0021.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300164022Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок TOYOTA, LEXUS, MERCEDES, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Дата и время вскрытия заявок
21.03.2013 07:3021.03.2013 07:3021.03.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300164022Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок TOYOTA, LEXUS, MERCEDES, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 16:5926.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок TOYOTA, LEXUS, MERCEDES, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201326.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок TOYOTA, LEXUS, MERCEDES, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок TOYOTA, LEXUS, MERCEDES, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Начальная цена
1 470 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок УАЗ, MITSUBISHI, ГАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.03.2013 07:00 GMT +321.03.2013 07:0021.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300164022Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок УАЗ, MITSUBISHI, ГАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Дата и время вскрытия заявок
21.03.2013 07:3021.03.2013 07:3021.03.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300164022Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок УАЗ, MITSUBISHI, ГАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 16:5926.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок УАЗ, MITSUBISHI, ГАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201326.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок УАЗ, MITSUBISHI, ГАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок УАЗ, MITSUBISHI, ГАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Начальная цена
3 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки КАМАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.03.2013 07:00 GMT +321.03.2013 07:0021.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300164022Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки КАМАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Дата и время вскрытия заявок
21.03.2013 07:3021.03.2013 07:3021.03.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300164022Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки КАМАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 16:5926.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки КАМАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201326.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки КАМАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки КАМАЗ, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Начальная цена
2 010 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 38
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HYUNDAI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.03.2013 07:00 GMT +321.03.2013 07:0021.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300164022Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HYUNDAI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Дата и время вскрытия заявок
21.03.2013 07:3021.03.2013 07:3021.03.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300164022Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HYUNDAI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 16:5926.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HYUNDAI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201326.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HYUNDAI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HYUNDAI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Кол-во: 5
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HITACHI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.03.2013 07:00 GMT +321.03.2013 07:0021.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300164022Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HITACHI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Дата и время вскрытия заявок
21.03.2013 07:3021.03.2013 07:3021.03.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300164022Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HITACHI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 16:5926.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HITACHI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201326.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HITACHI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки HITACHI, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки KOMATSU, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.03.2013 07:00 GMT +321.03.2013 07:0021.03.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300164022Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки KOMATSU, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Дата и время вскрытия заявок
21.03.2013 07:3021.03.2013 07:3021.03.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300164022Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки KOMATSU, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Подведение итогов не позднее
26.04.2013 16:5926.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки KOMATSU, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201326.04.2013 16:5926.04.2013 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300164022Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки KOMATSU, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки KOMATSU, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Кол-во: 4
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