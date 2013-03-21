Оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта служебного автотранспорта ОАО «Дальтрансгаз»

Лот 1

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марок TOYOTA, LEXUS, MERCEDES, принадлежащих Заказчику, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их стоимость