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Номер извещения
31300162086
Уникальный номер закупки
13-2.2-0006
Наименование закупки
Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром центрремонт» в 2013-2014 годах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
J.Ivanova@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Юлия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Ключевые слова:
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Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром центрремонт» в 2013-2014 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 15:00 GMT +318.03.2013 15:0018.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300162086Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром центрремонт» в 2013-2014 годахМосква, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2013 10:4519.03.2013 10:4519.03.2013 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300162086Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром центрремонт» в 2013-2014 годахМосква, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300162086Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром центрремонт» в 2013-2014 годахМосква, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды для нужд ООО «Газпром центрремонт» в 2013-2014 годах
Начальная цена
2 380 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
51.34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17000
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