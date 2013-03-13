www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300152392
Уникальный номер закупки
13-2.2-0201
Наименование закупки
Право на заключение договора на поставку расходных материалов и инструментов для железнодорожной спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.02.2013 01:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3532 38-77-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарифьянова Альфия Рифовна
Место рассмотрения предложений
460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право на заключение договора на поставку расходных материалов и инструментов для железнодорожной спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2013 10:00 GMT +313.03.2013 10:0013.03.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300152392Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на поставку расходных материалов и инструментов для железнодорожной спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2013 10:1513.03.2013 10:1513.03.2013 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300152392Дата и время вскрытия заявок Право на заключение договора на поставку расходных материалов и инструментов для железнодорожной спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Подведение итогов не позднее
26.03.2013 00:5926.03.2013 00:5926.03.2013 00:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300152392Подведение итогов не позднее Право на заключение договора на поставку расходных материалов и инструментов для железнодорожной спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.03.201326.03.2013 00:5926.03.2013 00:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300152392Подведение итогов не позднее Право на заключение договора на поставку расходных материалов и инструментов для железнодорожной спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара, Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение договора на поставку расходных материалов и инструментов для железнодорожной спецтехники для нужд ОФ ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
874 038,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
24.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.