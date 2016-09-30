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Номер извещения
ГП302010
Уникальный номер закупки
13_2.1_2453
Наименование закупки
оказание услуг по стирке и химической чистке спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.02.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ловцов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Алексеевское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Алексеевское ЛПУМГЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Алексеевское ЛПУМГЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Алексеевское ЛПУМГЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Алексеевское ЛПУМГ
Начальная цена
70 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Бузулукское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Бузулукское ЛПУМГЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Бузулукское ЛПУМГЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Бузулукское ЛПУМГЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бузулукское ЛПУМГ
Начальная цена
53 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Домбаровское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Домбаровское ЛПУМГЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Домбаровское ЛПУМГЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Домбаровское ЛПУМГЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Домбаровское ЛПУМГ
Начальная цена
141 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Медногорское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Медногорское ЛПУМГЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Медногорское ЛПУМГЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Медногорское ЛПУМГЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Медногорское ЛПУМГ
Начальная цена
38 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оренбургское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Оренбургское ЛПУМГЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Оренбургское ЛПУМГЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Оренбургское ЛПУМГЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оренбургское ЛПУМГ
Начальная цена
212 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАВР № 4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок УАВР № 4Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок УАВР № 4Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее УАВР № 4Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАВР № 4
Начальная цена
118 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Управление связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Управление связиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Управление связиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Управление связиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Управление связи
Начальная цена
23 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Управление Уралавтогаз
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Управление УралавтогазЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Управление УралавтогазЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Управление УралавтогазЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Управление Уралавтогаз
Начальная цена
26 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Красногорское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Красногорское ЛПУМГЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Красногорское ЛПУМГЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Красногорское ЛПУМГЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Красногорское ЛПУМГ
Начальная цена
33 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Магнитогорское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Магнитогорское ЛПУМГЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Магнитогорское ЛПУМГЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Магнитогорское ЛПУМГЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Магнитогорское ЛПУМГ
Начальная цена
9 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Челябинское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Челябинское ЛПУМГЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Челябинское ЛПУМГЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Челябинское ЛПУМГЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Челябинское ЛПУМГ
Начальная цена
188 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАВР № 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок УАВР № 1Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок УАВР № 1Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее УАВР № 1Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАВР № 1
Начальная цена
188 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАВР № 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок УАВР № 2Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок УАВР № 2Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее УАВР № 2Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАВР № 2
Начальная цена
47 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Управление Уралавтогаз
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Управление УралавтогазЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Управление УралавтогазЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Управление УралавтогазЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Управление Уралавтогаз
Начальная цена
23 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УПЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок УПЦЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок УПЦЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее УПЦЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201328.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее УПЦЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УПЦ
Начальная цена
62 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ИТЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок ИТЦЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок ИТЦЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее ИТЦЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201328.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее ИТЦЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИТЦ
Начальная цена
41 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Управление связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Управление связиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Управление связиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Управление связиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Управление связи
Начальная цена
25 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Управление по организации общественного питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок Управление по организации общественного питанияЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок Управление по организации общественного питанияЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее Управление по организации общественного питанияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Управление по организации общественного питания
Начальная цена
35 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УТТиСТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2013 08:00 GMT +318.03.2013 08:0018.03.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302010Дата и время окончания срока приема заявок УТТиСТЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2013 12:0018.03.2013 12:0018.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302010Дата и время вскрытия заявок УТТиСТЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2013 21:5928.03.2013 21:5928.03.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302010Подведение итогов не позднее УТТиСТЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УТТиСТ
Начальная цена
70 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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