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    Главная / Торги / Сервисное обслуживание оргтехники

    Сервисное обслуживание оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300156102

    Уникальный номер закупки

    13_2.1_1533

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сервисное обслуживание оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.02.2013 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 499 580-30-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    gaznadzor@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елизавета Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    обслуживание оргтехники

    Список лотов

    Лот 1

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»

    Начальная цена

    962 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Начальная цена

    60 080,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Начальная цена

    133 458,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Начальная цена

    85 314,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»

    Начальная цена

    51 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Начальная цена

    78 487,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Ноябрьск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. НоябрьскМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. НоябрьскМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. НоябрьскМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. НоябрьскМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Ноябрьск

    Начальная цена

    38 270,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Уведомление

    30.09.2016

    Извещение

    30.09.2016

    Документация

    30.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18

    Начальная цена

    95 675,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Начальная цена

    31 270,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.201312.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»

    Начальная цена

    101 834,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.50

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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