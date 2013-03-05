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Номер извещения
31300156102
Уникальный номер закупки
13_2.1_1533
Наименование закупки
Сервисное обслуживание оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 499 580-30-71
Факс
Адрес электронной почты
gaznadzor@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елизавета Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации ООО «Газпром газнадзор»
Начальная цена
962 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Волго-Камского управления ООО «Газпром газнадзор»
Начальная цена
60 080,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Западно-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»
Начальная цена
133 458,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор»
Начальная цена
85 314,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Западного управления ООО «Газпром газнадзор»
Начальная цена
51 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»
Начальная цена
78 487,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Ноябрьск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. НоябрьскМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. НоябрьскМосква
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. НоябрьскМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Ноябрьск
Начальная цена
38 270,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор», г. Сургут-18
Начальная цена
95 675,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Средне-Волжского управления ООО «Газпром газнадзор»
Начальная цена
31 270,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2013 15:00 GMT +305.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300156102Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2013 15:0005.03.2013 15:0005.03.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300156102Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Подведение итогов не позднее
12.03.2013 23:5912.03.2013 23:5912.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300156102Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Уральского управления ООО «Газпром газнадзор»
Начальная цена
101 834,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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