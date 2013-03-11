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Номер извещения
ГП302008
Уникальный номер закупки
13_2.2_0334
Наименование закупки
поставка комплектующих к вычислительной технике и сетевое оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.02.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих к вычислительной технике и сетевое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2013 12:00 GMT +311.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП302008Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектующих к вычислительной технике и сетевое оборудованиеЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2013 12:0011.03.2013 12:0011.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП302008Дата и время вскрытия заявок поставка комплектующих к вычислительной технике и сетевое оборудованиеЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.04.2013 21:5911.04.2013 21:5911.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП302008Подведение итогов не позднее поставка комплектующих к вычислительной технике и сетевое оборудованиеЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих к вычислительной технике и сетевое оборудование
Начальная цена
828 304,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
30
Документация лота
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