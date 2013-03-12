www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300150840
Уникальный номер закупки
13_2.1_1542
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по оснащению, контролю состояния и эффективности работы тахографов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-73
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
akovalenko@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оснащению, контролю состояния и эффективности работы тахографов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2013 12:00 GMT +312.03.2013 12:0012.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300150840Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оснащению, контролю состояния и эффективности работы тахографовАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2013 16:0012.03.2013 16:0012.03.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300150840Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оснащению, контролю состояния и эффективности работы тахографовАстрахань
Подведение итогов не позднее
26.03.2013 23:5926.03.2013 23:5926.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300150840Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оснащению, контролю состояния и эффективности работы тахографовАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оснащению, контролю состояния и эффективности работы тахографов
Начальная цена
4 590 120,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
33.20.9
Документация лота
Кол-во: 116
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.