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Номер извещения
31300150089
Уникальный номер закупки
13_2.1_0611
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по очистке наружных поверхностей административного здания ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-92-84
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Nesayeva_A_A@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Несяева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Ставрополь, пр. Октябрьской революции, д.6
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Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по очистке наружных поверхностей административного здания ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2013 11:30 GMT +313.03.2013 11:3013.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300150089Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по очистке наружных поверхностей административного здания ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"Ставрополь, пр. Октябрьской революции, д.6
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2013 11:3013.03.2013 11:3013.03.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300150089Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по очистке наружных поверхностей административного здания ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"Ставрополь, пр. Октябрьской революции, д.6
Подведение итогов не позднее
22.03.2013 23:5922.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300150089Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по очистке наружных поверхностей административного здания ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"Ставрополь, пр. Октябрьской революции, д.6
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.03.201322.03.2013 23:5922.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300150089Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по очистке наружных поверхностей административного здания ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"Ставрополь, пр. Октябрьской революции, д.6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по очистке наружных поверхностей административного здания ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
45.45
Документация лота
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