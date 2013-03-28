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Номер извещения
31300152428
Уникальный номер закупки
13_2.1_1403
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по заправке автомобилей с использованием расчета пластиковыми картами и услуги мойки для нужд ООО «НИИгазэкономика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.02.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Почтовый адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Контактный телефон
+7 499 267-16-19
Факс
+7 499 267-30-76
Адрес электронной почты
V.Mikheeva@econom.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михеева Виктория Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по заправке автомобилей с использованием расчета пластиковыми картами и услуги мойки для нужд ООО "НИИгазэкономика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2013 12:00 GMT +328.03.2013 12:0028.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300152428Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по заправке автомобилей с использованием расчета пластиковыми картами и услуги мойки для нужд ООО "НИИгазэкономика"Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2013 12:0028.03.2013 12:0028.03.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300152428Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по заправке автомобилей с использованием расчета пластиковыми картами и услуги мойки для нужд ООО "НИИгазэкономика"Москва
Подведение итогов не позднее
04.04.2013 23:5904.04.2013 23:5904.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300152428Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке автомобилей с использованием расчета пластиковыми картами и услуги мойки для нужд ООО "НИИгазэкономика"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке автомобилей с использованием расчета пластиковыми картами и услуги мойки для нужд ООО "НИИгазэкономика"
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Адрес местонахождения
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Отсутствуют
50.5
Документация лота
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